Европейский Союз выразил соболезнование родным и близким моряков – подводников, погибших близ Североморска

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Твиттере представительства Евросоюза в России.

По официальным данным, погибли 14 офицеров, имена их не называются. Названы имена трех членов команды, однако это неофициальная информация, Минобороны не раскрывает, кто находился на подлодке. О новых данных – в материале Ольги Кузнецовой. Войсковая часть номер 45707 подчиняется главному управлению глубоководных исследований Минобороны. В нее входит отряд гидронавтов и научно-исследовательская лаборатория. Однако офицеры служат в Североморске, поскольку там дислоцированы атомные подводные лодки, которые используют гидронавты, пишет газета «Коммерсантъ». Издание называет имена двух членов экипажа, ссылаясь на telegram-канала Baza, — это Денис Долонский и Николай Филин. На атомной подводной лодке находились семь капитанов первого ранга и два Героя России, сообщил ранее президент Владимир Путин.