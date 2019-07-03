В тринадцати российских регионах вирусом иммунодефицита человека заражены более одного процента жителей

Об этом говорится в рабочих материалах Роспотребнадзора, которые цитирует РБК. Лидируют Иркутская. Свердловская и Кемеровская области, показатели в которых приближаются к двум процентам населения. По сравнению со статистикой по заболеваемости, которая последний раз публиковалась по итогам 2015 года, ситуация ухудшилась: за 3 года количество регионов с так называемой «генерализованной эпидемией ВИЧ», увеличилось на 4.

70 процентов новых заболевших в 2018 году – экономически активные люди в возрасте от 30 до 50 лет.