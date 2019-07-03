Подводники, погибшие в Баренцевом море, служили в войсковой части 45707, расположенной в Петергофе

Подводники, погибшие в Баренцевом море, служили в войсковой части 45707, которая расположена в Петергофе и подчиняется Главному Управлению глубоководных исследований. Об этом пишет газета «Коммерсантъ», которая уточняет, что часть включает в себя отряд гидронавтов и научно-исследовательскую лабораторию. При этом офицеры служат в Североморске, где дислоцированы атомные подводные лодки, которые являются носителями для сверхмалых подлодок, используемых гидронавтами.

Анонимные «телеграм» каналы называют имена троих военнослужащих. Это капитаны 1 ранга Денис Долонский, Николай Филин и Андрей Воскресенский. Официально Минобороны ни одного имени погибшего пока не обнародовало. Всего, по данным военного ведомства, в результате аварии на подложке АС-12 погибли 14 военнослужащих.