Европарламент должен сегодня выбрать нового спикера

Экстренный саммит ЕС не повлияет на этот процесс.

Проведение выборов полностью независимо от Евросовета и стран-членов ЕС. Процедуру перенесли на день, чтобы избежать конфликта между Европарламентом и Европейским советом по проблеме распределения руководящих должностей. Такое решение приняли для согласования с ведущими фракциями. Главы государств и правительств ЕС не смогли утвердить ни одну из трех кандидатур на пост главы Еврокомиссии от трех ведущих общеевропейских партий.

Если выбрать главу Европарламента не получится, это станет серьезным ударом по имиджу ЕС, показав неспособность найти компромисс по ключевой для сообщества проблеме.

Более того, лидеры организации потеряют важную переговорную возможность при распределении пяти должностей между представителями разных государств и политических партий.

Руководители всех институтов ЕС за исключением Европарламента должны смениться 31 октября.