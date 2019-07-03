Паводок затопил 28 многоквартирных домов в Тулуне Иркутской области

Об этом говорится в сообщении администрации города в соцсети «ВКонтакте». По данным на сегодняшний день. В городе подтоплено 143 улицы протяжённостью почти 63 километра, на которых находятся более 3 тысяч домов.

Жители затопленных районов получают по 10 тысяч рублей. Если они потеряли какое-то имущество – 50 тысяч и 100 — за полную утрату. Тем, чье здоровье пострадало из-за паводка, выплатят от 200 до 400 тысяч рублей, а семьям погибших – по миллиону. Власти также попросят кредитные организации освободить людей от штрафов за просроченные из-за наводнения задолженности. В зоне бедствия за медицинской помощью обратились почти 1300 человек, 200 из них были госпитализированы. При этом в Минздраве сообщают, что эпидемиологическая обстановка в регионе стабильная, инфекций нет. В области также работают прививочные бригады, для проведения профилактики таких заболеваний. Сообщаются, что подтопленными остаются более 4 тысяч домов. Над ликвидацией последствий стихии работает порядка 2 тысяч человек.

По разным данным, от 13 до 18 человек погибли, несколько пропали без вести.