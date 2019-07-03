Спустя двое суток после гибели 14-ти моряков на глубоководном аппарате Минобороны до сих пор не названы их фамилии

В анонимных телеграм-каналах появились имена нескольких погибших. Интернет-издание Znak.com обобщило эту неофициальную информацию.

Один из погибших по неофициальным данным капитан первого ранга и командир глубоководного аппарата с неофициальным названием Лошарик Денис Долонский. Он получил звание Героя России около семи лет назад за исследование Арктики и Антарктики, пишет znak.com со ссылкой на анонимные телеграм-каналы. Аналогичное звание и у погибшего Николая Филина. Испытателя глубоководной военной техники, тоже капитана первого ранга. Звание Герой России военный получил в прошлом году. За что именно неизвестно. Погибшие приписаны к воинской части в Петергофе. Информация не подтверждена, поскольку списков погибши Минобороны до сих пор не предоставило. В Баренцевом море по некоторым данным при пожаре погиб ещё один капитан первого ранга Андрей Воскресенский. Все 14 погибших служили в воинской части 45707, она расположена в Петергофе и подчиняется главному управлению глубоководных исследований Минобороны, пишет газета «Коммерсантъ». По данным из открытых источников, военная часть включает отряд гидронавтов. Офицеры служат в Североморске, где дислоцированы атомные подлодки. Основное направление деятельности военной части — разведка, отмечает интернет-издание «Фонтанка.ру».

О том, что среди погибших два героя России и семь капитанов первого ранга министр обороны Сергей Шойгу вчера доложил президенту Владимиру Путину. Верховный главнокомандующий назвал гибель офицеров большой потерей для армии и флота.