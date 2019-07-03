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08:46, 03 июля 2019

Александр Кокорин выпущен из следственного изолятора для реабилитации в одном из медицинских центров

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин выпущен из следственного изолятора для реабилитации в одном из медицинских центров. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Путяева. Футболист, который с октября прошлого года находится в СИЗО «Бутырка» жаловался на отсутствие необходимых условий для восстановления от травмы колена. В мае Пресненский уд Москвы приговорил Кокорина к полутора годам колонии общего режима за участие в двух драках в центре столицы.



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