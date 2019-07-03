Нападающий «Зенита» Александр Кокорин выпущен из следственного изолятора для реабилитации в одном из медицинских центров. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Путяева. Футболист, который с октября прошлого года находится в СИЗО «Бутырка» жаловался на отсутствие необходимых условий для восстановления от травмы колена. В мае Пресненский уд Москвы приговорил Кокорина к полутора годам колонии общего режима за участие в двух драках в центре столицы.