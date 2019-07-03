Средняя зарплата в России быстрее всего растёт в Тюмени, Москве и Барнауле

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследования сервиса Авито. Москва при этом является и лидером по величине средней зарплаты – почти 58 тысяч рублей, а Барнаул, наоборот, с 30-ю тысячами входит в число городов, где зарабатывают всего. В это же части списка Ульяновск, Волгоград и Тольятти – около 29 тысяч в каждом.

Помимо Москвы высоко средней зарплатой ожидаемо отличаются Петербург и Екатеринбург – 47 и 3 тысяч соответственно.