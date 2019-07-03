В анонимных «телеграм» каналах начали появляться имена моряков, возможно погибших в Баренцевом море

Интернет издание Znak.com по результатам мониторинга таких каналов нашло три имени. Утверждается, что один из них капитан 1 ранга и командир судна АС-12 «Лошарик» Денис Долонский, который был приписан к воинской части Петергофа. По этим данным, второй погибший – испытатель глубоководной военной техники капитан 1 ранга Герой России Николай Филин. Называется ещё одно имя. Это капитан 1 ранга Андрей Воскресенский.

Официально ни один погибший в результате аварии на подлодке до сих пор не назван. Всего, по данным Минобороны, в результате аварии. О характере которой пока также не сообщается, погибли 14 человек.