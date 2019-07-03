В США умер один из самых успешных топ-менеджеров в истории компании Форд, создатель автомобиля «Форд Мустанг» Ли Якокка. Ему было 94 года. В 36 лет он стал самым молодым вице-президентом в истории компании «Форд».

В 68 – 78 годах он работал в качестве президента компании. После ухода из «Форд» Якокка возглавил «Крайслер», находившуюся на грани банкротства. Лоббистские усилия Якокки помогли автопроизводителю выйти из кризиса.