В Женеве сегодня пройдут переговоры по ситуации на Южном Кавказе

Встреча посвящена отношениям Абхазии, Южной Осетии и Грузии.

Основные аспекты переговоров посвящены вопросу безопасности на Кавказе. Российская сторона планирует поднять вопрос о российско-грузинских отношениях. Представители России и Грузии могут обсудить двусторонние отношения стран рамках Женевской дискуссии по безопасности на Южном Кавказе. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Григорий Карасин. Он подчеркнул, что Россия будет бороться за активные отношения с Грузией и ожидает нормализации ситуации в стране и прекращения русофобской кампании. Дипломатических отношений между Россией и Грузией нет больше 10 лет. Диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий. Отношения государств были разорваны грузинской стороной после того, как Москва в 2008 году признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.

В женевских встречах принимают участие делегации Цхинвали и Сухуми, Грузии, России, США, а также представители ЕС, ООН и ОБСЕ.