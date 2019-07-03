Все моряки, погибшие при пожаре на подводном аппарате Минобороны, были приписаны к секретной военной части в СПб

Все моряки, погибшие при пожаре на подводном аппарате Минобороны, были приписаны к секретной военной части в Санкт-Петербурге. Об этом пишет издание «Фонтанка.ру».

Военное подразделение в открытых источниках названо эксплуатантом атомных глубоководных станций. Подводники числятся в списках личного состава части, которая, как пишет «Фонтанка», подчиняется Главному управлению глубоководных исследований Минобороны. Информация о ней сопровождается грифом Совершенно секретно. Военная часть занимается в основном разведкой, это легко можно узнать из интернета. На вооружении бригады подводников – атомные глубоководные станции, оснащённые одним реактором, что позволяет обеспечить автономную работу в течение длительного времени. «Фонтанка» замечает, что такие станции близкие родственники подлодки АС-12, многие источники называют её в качестве пострадавшей при пожаре. ЧП на Северном флоте позавчера унесло жизни 14-ти моряков. Это вчера признал министр обороны Сергей Шойгу, докладывая о случившемся Владимиру Путину. Среди погибших семеро капитанов первого ранга, два Героя России. По некоторым данным пожар возник на глубоководном аппарате с неофициальным названием Лошарик, Российские власти уведомили Осло о взрыве газа на нём, об этом агентство Рейтер сообщило со ссылкой на главу Норвежского агентства по ядерной безопасности. Минобороны России это опровергло. Там заявили, что Москва никого не предупреждала.

До сих пор нет списка погибших при пожаре.