Агентства занятости уличили работодателей в оформлении сотрудников в качестве самозанятых

Это позволяет компаниям экономить на страховых взносах и подоходном налоге – пишет «Коммерсантъ» . При этом работников, находящихся в офисах, компании называют всего лишь арендаторами помещений.



Налоговая служба утверждает, что отслеживает уловки организаций и ведет предупредительную работу. Однако во время эксперимента с внедрением института самозанятых граждан, штрафовать таких сотрудников власти не собираются.