Крупные потребители электроэнергии заподозрили генерирующие компании в ценовом сговоре

Как пишет «Коммерсантъ» , после нескольких лет стабильности, в первой половине этого года тарифы подскочили сразу выше отметки в 10%. По некоторым подсчетам, это могло принести генерирующим компаниям более 30 миллиардов рублей.

Регулятор рынка объясняет рост цен повышением стоимости горючего и нехваткой дешевого предложения из-за маловодности гидроэлеткростанций, однако потребители считают эти факторы незначительными и предлагают Федеральной антимонопольной службе вмешаться в ситуацию.