В пригороде столицы Туниса прогремел взрыв

Как сообщает Рейтер со ссылкой на очевидцев, его устроил некий мужчина, окруженный полицейскими. Сообщается, что это был местный гражданин, который был членом террористической группировки, готовящей теракты на территории страны.

Что касается обстоятельств случившегося – сведения противоречивые. По одним данным мужчина, окруженный силовиками, совершил самоподрыв, по другим, взрыв спровоцировали сами полицейские, которые выстрелили в пояс со взрывчаткой. Мужчина погиб. О других жертвах и пострадавших ничего не сообщается.