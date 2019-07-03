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06:31, 03 июля 2019

«Ростелеком» планирует создать новую аэронавигационную сеть

По сведениям источников «Ведомостей», на эти цели планируется потратить около 100 миллиардов рублей. Инфраструктура нужна для современного наблюдения за воздушным пространством – подтвердил собеседник газеты, близкий к Минобороны.

Как ранее писал главе правительства гендиректор «Ростелекома» Михаил Осеевский, нехватка аэронавигационной системы создает угрозу национальной безопасности. Сейчас сплошное наблюдение за небом в стране отсутствует. Оно ведется только вдоль маршрутов авиации и вокруг аэродромов.



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