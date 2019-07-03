Минобороны отрицает сведения о взрыве газа на подводном аппарате

В российском военном ведомстве также утверждают, что не уведомляли норвежские власти об инциденте.

Ранее Рейтер со ссылкой на директора Норвежского агентства по радиационной и ядерной безопасности сообщало, что Москва предупредила организацию о взрыве. Иностранные специалисты не зафиксировали аномального уровня радиации.

По словам российского президента, из 14 погибших моряков семеро были капитанами первого ранга, двое – Героями России. По некоторым сведениям, ЧП произошло на спускаемом аппарате глубоководной атомной подлодки АС-12. Интернет-издание «Фонтанка» утверждает, что все погибшие числились в составе петербуржской секретной военной части.