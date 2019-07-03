Правительство Венесуэлы готово провести новый раунд переговоров с оппозицией

Об этом сказал министр иностранных дел республики Хорхе Арреас. Он сказал, что власти готовы повторить встречу в Осло и призвал выступить посредником Папу Римского Франциска.

Ранее лидер оппозиции Хуан Гуайдо говорил, что не намерен возобновлять диалог с правительством Мадуро. В мае в столице Норвегии прошло несколько раундов непрямых переговоров, организованных при посредничестве властей скандинавской страны.

Внутриполитический кризис в Венесуэле обострился в начале года, когда Гуайдо объявил себя временным главой республики.