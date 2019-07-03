В Бишкеке сегодня пройдет митинг в поддержку экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева

Ранее члены парламента заподозрили политика в коррупции, узурпации власти и других преступлениях.

Митинг сторонников Атамбаева пройдет в Бишкеке у здания предприятия «Форум». Акция будет посвящена борьбе с беззаконием в стране – именно так соратники экс-президента называют его преследование. Ранее парламент лишил Атамбаева статуса бывшего главы государства, что автоматически влечет за собой и снятие неприкосновенности. Обвинения в адрес политика касаются коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконной трансформации земель, освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева, а также ряда других эпизодов. Генпрокуратура частично поддержала выводы парламентской комиссии, но уголовное дело против Атамбаева пока не возбудили. Сторонники экс-президента уже почти две недели дежурят у его резиденции на случай попытки задержания. Сам политик ранее заявил, что готов оказать сопротивление и отстреливаться.

Свою вину Атамбаев не признает. Если ему предъявят обвинения и признают виновным, экс-президенту может грозить пожизненный срок.