«АвтоВАЗ» и производитель комплектующих нижегородский «Автокомпонент» несмогли договориться о ценах на товар

Об этом говорят в компании-поставщике. С сегодняшнего дня сборочные линии на заводах «АвтоВАЗа» в Ижевске и Тольятти полностью приостановили работу – рассказал «Эху Москвы» директор автопроизводителя по связям с общественностью Сергей Ильинский.

В компании утверждают, что «Автокомпонент» якобы «допустил очередное неправомерное нарушение обязательств». Другая сторона говорит, что переговоры о ценах зашли в тупик еще в конце прошлого года.