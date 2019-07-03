Погибшие на российской подлодке моряки числились в питерской секретной военной части

Такие сведения приводит интернет-издание «Фонтанка». Подразделение якобы занимается эксплуатацией атомных глубоководных станций.

ЧП произошло еще позавчера, однако о смерти моряков стало известно лишь на следующий день. По словам властей 14 человек погибли из-за начавшегося на борту пожара.

Вероятно, это была большая часть экипажа – сказал в эфире телеканала РБК замглавы академии ракетных и артеллерийских наук Константин Сивков. Сивков добавил, что причиной пожара могло стать все что угодно, вплоть до искры от электропроводки.

Накануне Владимир Путин во время встречи с министром обороны сказал, что среди погибших семеро капитанов первого ранга и двое Героев России.