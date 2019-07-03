«АвтоВАЗ» с сегодняшнего дня останавливает производство из-за срыва поставок комплетующих

Сколько продлится простой заводов в Тольятти и Ижевске не уточняется. В компании утверждают, что виновником является нижегородское предприятие «Завод Автокомпонент», которое, якобы допустило «очередное неправомерное нарушение обязательств». На самом производстве задержку объясняют тем, что стороны не смогли согласовать цены.

Отдельно подчеркивается, что сбой не повлияет на доступность автомобилей Lada в продаже.