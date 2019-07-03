Основатель «Рольфа» оспорит в суде оценку сделки, которая стала причиной его уголовного дела

Как рассказал сам Сергей Петров в интервью телеканалу «Дождь», ФСБ оценила акции компании «Рольф-эстейт», которые купил автодилер, в 200 миллионов рублей, а не в четыре миллиарда. Именно это и стало поводом для расследования.

Петров и еще трое руководителей «Рольфа» обвиняются в незаконном выводе средств за рубеж. На прошлой неделе в дилерских центрах компании прошли обыски. Один топ-менеджер после допроса арестован.

Сам петров находится за границей и пока не намерен возвращаться в страну.