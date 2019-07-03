Спасатели нашли живыми еще пять человек, числившимися пропавшими без вести в Иркутской области

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное МЧС, сейчас неизвестной остается судьба восьми жителей. Число погибших со вчерашнего дня не изменилось – жертвами наводнения пока являются 18 человек.

Самый мощный паводок за всю более чем вековую историю наблюдения накрыл Иркутскую область еще на прошлой неделе. От воды пострадало более 10 тысяч жилых домов, в которых проживают более 30 тысяч человек.