На российском глубоководном аппарате, по утверждению Минобороны, не было взрыва газа

Ведомство отрицает сведения, ранее опубликованные Рейтер. Агентство со ссылкой на директора Норвежского агентства по радиационной и ядерной безопасности сообщало, что российские власти якобы предупредили организацию именно о взрыве в Баренцевом море. Иностранные специалисты не зафиксировали аномального уровня радиации.

В ходе ЧП, случившегося еще позавчера, погибли 14 моряков. По словам президента семеро были капитанами первого ранга, двое – Героями России. По некоторым сведениям, инцидент произошел на спускаемом аппарате глубоководной атомной подлодки АС-12. Интернет-издание «Фонтанка» утверждает, что все погибшие числились в составе петербуржской секретной военной части.