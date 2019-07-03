По меньшей мере 40 человек погибли, вдвое больше ранены при ударе по центру содержания мигрантов в Ливии

Как передает агентство Франс Пресс, за авианалетом стоят силы мятежного фельдмаршала Халифы Хафтара, который уже четвертый месяц ведет бои на подступах к Триполи.

ПО данным Всемирной организации здравоохранения, с начал боевых действий погибли более 750 человек. Столкновение развернулось между двумя противоборствующими правительствами: одно, поддерживаемое ООН, заседает в ливийской столице, другому подчиняется восток страны.