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03:03, 03 июля 2019

Судоходство на проблемном участке канала имени Москвы может быть открыто к середине августа

Стенка между шлюзами №7 и №8 на северо-западе города дала течь на позапрошлой неделе. Как рассказал «Коммерсанту» глава учреждения, обслуживающего канал, причиной стала деформация стенки. Для восстановительных работ потребуются три недели, еще почти столько же – на заполнение участка водой.
Если выяснится, что открытие представляет угрозу для людей, судоходство в этом году не будет возобновлено вовсе. По некоторым подсчетам сейчас компании грузоотправители теряют из-за простоя канала по несколько миллионов рублей в день.



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