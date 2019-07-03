Судоходство на проблемном участке канала имени Москвы может быть открыто к середине августа

Стенка между шлюзами №7 и №8 на северо-западе города дала течь на позапрошлой неделе. Как рассказал «Коммерсанту» глава учреждения, обслуживающего канал, причиной стала деформация стенки. Для восстановительных работ потребуются три недели, еще почти столько же – на заполнение участка водой.

Если выяснится, что открытие представляет угрозу для людей, судоходство в этом году не будет возобновлено вовсе. По некоторым подсчетам сейчас компании грузоотправители теряют из-за простоя канала по несколько миллионов рублей в день.