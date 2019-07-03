Владимир Путин поручил исключить применение к бизнесу уголовной статьи об организованной преступности

Соответствующих предложений по уточнению законодательства президент ждет от своей администрации, Верховного суда, Генпрокуратуры и Следственного комитета к началу августа. Это поручение, как уточняют «Ведомости», было дано по итогам прошедшей недавно прямой линии.

Как отметил глава государства, сейчас юридическая техника такова, что под преступное общество можно подвести совет директоров любой организации.