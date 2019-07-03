Губернаторы Самарской и Нижегородской областей подключились к проблеме приостановки работы «АвтоВАЗа»

Об этом говорится на странице департамента информполитики Саратовской области в твиттере. С сегодняшнего дня автопроизводитель прекращает работу сборочных линий в Тольятти и Ижевске из-за срыва поставок комплектующих. Нижегородская компания «Автокомпонент», которую обвиняют в нарушении договоренностей, утверждает, что проблема существует с прошлого года — стороны не могут прийти к согласию относительно цен на комплектующие.