Министр спорта призвал дождаться результатов экспертизы WADA по российским атлетам

По словам Павла Колобкова, которые приводит пресс-служба ведомства, делать скоропалительные выводы сейчас не стоит.

Как стало известно накануне, под подозрение Всемирного антидопингового агентства попали почти 300 российских спортсменов. Доказательства были отправлены в соответствующие международные федерации, для того, чтобы они выявили случаи нарушения антидопинговых правил. WADA планирует завершить расследование к концу года.