С капитана судна, доставившего в Италию спасенных в море мигрантов, сняли обвинения.

Немка Карола Ракет, управлявшая кораблем неправительственной организации Sea Watch, освобождена из-под домашнего ареста и может быть депортирована на родину. Об этом сообщает агентство АНСА.

Капитан более двух недель не могла пришвартовать корабль в итальянском порту из-за запрета местных властей. На борту находилось 40 беженцев из африканских стран. После того, как она все же зашла в порт, ее обвинили в неподчинении требованиям военных и причастности к перевозке нелегалов. Немке грозило до 10 лет тюрьмы.

Мигрантов должны принять разные страны Европы.