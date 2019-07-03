ЕСПЧ признал нарушением круглосуточное наблюдение за российскими заключенными

В Европейский суд по правам человека пожаловались трое бывших арестантов, содержавшихся в разных изоляторах страны.

Судьи согласились, что вести наблюдение за заключенными порой даже необходимо, но отметили, что правовая база недостаточно четко и подробно регламентирует эту процедуру, и не может обеспечить защиту от произвола со стороны представителей власти. Истцы должны получить компенсации за свои судебные издержки, другие выплаты им не положены, так как, по мнению суда, само признание нарушения в этом деле является достаточной компенсацией морального вреда.