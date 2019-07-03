Все 14 моряков, погибших при пожаре на подводном аппарате, были приписаны к секретной военной части в Петербурге

Об этом пишет интернет-издание «Фонтанка». В открытых источниках подразделение называют эксплуатантом атомных глубоководных станций. По некоторым данным, аппараты схожи с подлодкой АС-12, которую многочисленные источники и называют пострадавшей.

Накануне Владимир Путин во время встречи с министром обороны сказал, что среди погибших семеро капитанов первого ранга и двое героев России. По официальным данным, пожар произошел 1 июля. Судно находится на базе в Североморске.