Владимир Путин сегодня проведет совещание по ситуации в Иркутской области

В результате наводнения, которое обрушилось на регион, пострадали больше тысячи человек, многие лишились крыши над головой.

О сегодняшнем совещании в Москве российский президент объявил еще 29 июня, когда прилетал в пострадавшую от паводка Иркутскую область. По словам Путина, участники встречи должны будут рассказать о том, как складывается ситуация и организована работа на месте. Глава государства также отметил, что масштаб разрушений очень большой, а время на восстановление пострадавших районов сокращается. Сейчас в Иркутской области по-прежнему действует режим чрезвычайной ситуации. Жертвами наводнения, произошедшего из-за проливных дождей, стали около полутора десятков человек, еще почти столько же числятся пропавшими без вести. Больше всего пострадал небольшой город Тулун, расположенный на берегу реки Ия. Для пострадавших собирают гуманитарную помощь, местные власти приступили к выплате компенсаций.

В МЧС между тем прогнозируют дальнейшее снижение уровня воды в реках.