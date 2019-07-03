Россия не уведомляла Норвегию о «взрыве газа» на глубоководном аппарате, экипаж которого погиб при пожаре
Об этом официально сообщает российское военное ведомство, опровергая сообщение Reuters на этот счет, которое ссылалось на норвежское агентство по ядерной безопасности. В результате трагедии 14 подводников погибли, отравившись продуктами горения. Как сообщил позже президент Владимир Путин, погибшие офицеры были специалистами высшей квалификации.
Глубоководный аппарат доставлен в Североморск. О миссии подводного комплекса по прежнему ничего не известно. Официально сообщается, что пожар возник при изучении дна Баренцева моря в российских территориальных водах. По сведениям «Фонтанки», все четырнадцать погибших моряков числились в секретной военной части в Санкт-Петербурге. В открытых источниках это подразделение названо эксплуатантом атомных глубоководных станций. Информация о части засекречена. Ряд СМИ сообщали, что пожар мог произойти на спускаемом аппарате глубоководной атомной станции АС-12. «Газета.Ru» утверждала, что при выполнении «специального задания» произошло короткое замыкание на АС-31