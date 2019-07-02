Российский бизнесмен арендовал на свой день рождения «Форт Боярд» со всей его технической командой.

Как пишет Le Parisien со ссылкой на неназванные источники, арендатор — российский металлургический магнат, которому скоро исполнится 50 лет. Кто именно, издание не уточняет.

Между тем, источник РБК утверждает, что это глава USM Management Иван Стрешинский. Предстоящий праздник не будет иметь отношения к знаменитому французскому телешоу, а станет частным мероприятием, на которое приедут друзья бизнесмена со времен университета.