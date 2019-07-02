Мария Шарапова не собирается уходить из спорта

С таким заявлением прославленная российская теннисистка выступила после досрочного завершения из-за травмы матча первого круга Уимблдона. Шарапова проиграла французской теннисистке Полин Пармантье. При счете 4:6, 7:6 в пользу Пармантье 32-летняя россиянка отказалась от

продолжения борьбы. Шарапова, которая сейчас занимает 80-е место в рейтинге, является победительницей 39 турниров WTA, дважды выигрывала Открытый чемпионат Франции, по разу – Открытые чемпионаты США, Австралии и Уимблдон.