Россия не уведомляла Норвегию о «взрыве газа» на глубоководном аппарате, экипаж которого погиб при пожаре
Об этом официально сообщает российское военное ведомство, опровергая сообщение Reuters на этот счет, которое ссылалось на норвежское агентство по ядерной безопасности. В результате трагедии 14 подводников погибли, отравившись продуктами горения. Как сообщил позже президент Владимир Путин, среди погибших два Героя России и семь капитанов первого ранга. Глубоководный аппарат доставлен в Североморск, Туда же для координации расследования президент направил и министра обороны Сергея Шойгу. О миссии глубоководного комплекса по прежнему ничего не известно. Официально сообщается, что пожар возник при изучении дна Баренцева моря в российских территориальных водах.