Среди 14-ти погибших на Северном флоте подводников два Героя России и семеро капитанов первого ранга

Об этом министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину. Как сообщило министерство обороны, пожар произошёл еще 1 июля, однако известно о нём только сегодня. Имя корабля, на борту которого произошла трагедия, не называется. По сведениям РБК, речь может идти о глубоководной спускаемой атомной станции АС-12. Ее экипаж – 25 человек, причем, только офицеры. По приблизительной оценке издания The Bell, стоимость комплекса вместе с АПЛ-носителем может доходить до 1,5 миллиардов долларов.

Норвежские власти заявили, что повышения уровня радиации в районе катастрофы не обнаружили. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности. Там утверждают, что российские чиновники сообщили норвежским, что на борту произошёл взрыв газа. В российском минобороны эту версию отвергают.