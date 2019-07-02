Ведомство по делам юстиции ФРГ впервые вынесло штраф на сумму 2 миллиона евро в отношении соцсети «Фейсбук»

Основанием для подобного наказания оказалось недостаточное информирование о борьбе с противоправными постами и комментариями.

Принятый полтора года назад Закон об улучшении применения правовых норм в соцсетях обязывает цифровые концерны раз в полгода отчитываться о борьбе с нарушителями УК ФРГ. Летом 2018 года примерными исполнителями германского закона показали себя Youtube и Twitter. Они проинформировали почти о полумиллионе жалоб пользователей на комментарии и посты с оскорбительным или сеющим ненависть содержанием. «Фейсбук» отчитался лишь о менее двух тысячей заявлений.

Германские юристы не поверили столь скудной статистике и обвинили концерн Марка Цукерберга в невыполнении законодательной обязанности информировать о мерах по удовлетворению жалоб пользователей. Причина малого количества заявлений на уголовные преступления кроется в двух способах их подачи на «Фейсбуке».

Официальный формуляр для обращений труднодоступен, а это свидетельствует о непрозрачности процедуры. Простой путь пожаловаться на сайте не приводит ни к каким последствиям. Кроме того, концерн не отчитался о принятых мерах. Недостаточным показалось немецкому ведомству также информирование пользователей о деталях законодательных решений.

Постановление о денежном штрафе еще не вступило в силу. «Фейсбук» может оспорить его правовым путем