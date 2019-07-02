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22:02, 02 июля 2019

Европейский совет согласовал кандидатуры на ключевые посты в руководстве евроструктур

Экстренный саммит ЕС начался в Брюсселе еще в воскресенье, но до этого момента утвердить претендентов лидеры 28 стран не смогли.

Затянувшееся обсуждение кандидатур в руководство европейских структур завершилось. Как сообщил в своем Twitter председатель Евросовета Дональд Туск, на должность главы Еврокомиссии выдвинута министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен. Глава МВФ Кристин Лагард стала претендентом на должность главы Европейского Центробанка. Пост, который занимает Туск, займет бельгийский премьер Шарль Мишель. Его кандидатура на пост председателя Евросовета уже утвердили на внутреннем голосовании. Возглавить европейскую дипломатию может министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель. Из-за споров вокруг того, кто будет руководить европейскими институтами в следующие годы, принятие решения несколько раз переносилось. На этом, экстренном саммите ЕС, обсуждать претендентов начали еще в воскресенье, а к согласию удалось прийти только сейчас.

Теперь кандидатуры теперь должен одобрить новый состав Европарламента. Голосование может пройти примерно в середине июля.



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