Министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о новой трагедии на Северном флоте

По его словам, на подводном спускаемом аппарате Министерства обороны произошел пожар.

В свою очередь, верховный главнокомандующий отметил высокую квалификацию погибших подводников.

Официально Минобороны не сообщает ни тип аппарата, на котором произошел пожар, ни координаты места происшествия. По сведениям РБК, речь может идти о глубоководной атомной станции АС-12. В свою очередь издание «Открытые медиа» сообщает со ссылкой на свои источники, что пожар произошел не на глубоководной станции, а на ее носителе – АПЛ «Подмосковье» или «Оренбург». Что касается координат места ЧП, то о них, видимо, известно норвежскому руководству. Во всяком случае, норвежские власти, как передает Reuters, сегодня сообщили, что превышения радиационного фона в месте трагедии не выявлено, а российские чиновники сообщили Норвежскому агентству по радиационной и ядерной безопасности о том, что на борту произошел взрыв газа.