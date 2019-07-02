Среди 14 погибших моряков-подводников семь капитанов первого ранга и два Героя России, сообщил Путин

Среди 14-ти погибших на Северном флоте моряков-подводников семь капитанов 1-го ранга и два героя России. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. Верховный главнокомандующий поручил министру обороны Сергею Шойгу лично отправиться в Североморск и на месте заслушать доклады о ходе расследования пожара на глубоководном спускаемом аппарате военного ведомства. Президент выразил соболезнования родным и близким погибших и распорядился оказать им помощь.

Ранее Минобороны сообщало о гибели 14-ти человек в результате пожара на спускаемом глубоководном аппарате. Ни тип аппарата, ни координаты ЧП в военном ведомстве не уточнили.