Министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о гибели 14-ти подводников на Северном флоте

По словам министра, люди погибли во время пожара на глубоководном спускаемом аппарате Министерства обороны.

В свою очередь Владимир Путин отметил, что погибли высококвалифицированные специалисты.

По данным Минобороны, аппарат, на котором произошел пожар, доставлен в Североморск. По сведениям РБК, речь может идти о глубоководной атомной станции АС-12. В свою очередь издание «Открытые медиа» сообщает со ссылкой на свои источники, что пожар произошел не на глубоководной станции, а на ее носителе – АПЛ «Подмосковье» или «Оренбург». Официально Минобороны не уточняет ни тип аппарата, ни координаты места происшествия.