Четырнадцать подводников погибли в результате пожара 1-го июля на глубоководном аппарате АС-12

Как сообщает РБК со ссылкой на источник в силовых структурах, погиб штатный экипаж спускаемого аппарата. Минобороны тип глубоководного аппарата не уточняет и сообщает только, что трагедия произошла во время изучения дна в российских территориальных водах. Издание Baza, в свою очередь, сообщает о госпитализации нескольких пострадавших. Официально это не подтверждено. Сам аппарат доставлен на военно-морскую базу в Североморске. Между тем, по сведениям издания «Открытые медиа», пожар произошел не на спускаемой атомной станции, а на ее носителе – АПЛ «Подмосковье» или «Оренбург». По факту гибели подводников Следственный комитет начал проверку.

Между тем, норвежские власти утверждают, что не заметили превышения радиационного фона в месте инцидента с российской подводной станцией.

Сегодня вечером у Владимира Путина назначена экстренная встреча с министром обороны Сергеем Шойгу.