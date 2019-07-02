Депутат заксобрания Петербурга от партии «Яблоко» Борис Вишневский не преодолел муниципальный фильтр

У себя в Фейсбуке он пишет, что ему не удалось собрать 155 подписей муниципальных депутатов. Тех депутатов, которые не поставили за него подписи, Вишневский обвинил в ведении, цитирую, «грязной муниципальной кампании». По его словам, он объехал 84 муниципалитета из 111-ти и почти везде ему отвечали, что уже отдали голоса за других кандидатов.

По информации горизбиркома, из 28-ми выдвинутых кандидатов зарегистрироваться сумели 11.