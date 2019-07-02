Полиция Котласа направила в суд административное дело о неуважении к власти против местной жительницы

Светлана Бакшеева разместила комментарий во ВКонтакте после заявления архангельского губернатора Игоря Орлова, назвавшего протестующих против мусорного полигона в Шиесе шелупонью. Ранее на женщину уже заводили дело по статье об оскорблении власти и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Но это решение обжаловано. За повторное оскорбление власти Бакшеевой грозит штраф до 200 тысяч рублей или административный арест до 15-ти суток.