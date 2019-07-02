«Ведомости»: Конфликт с ограничением рейсов между Москвой и Чехией был спровоцирован российским Минтрансом

Конфликт с ограничением рейсов между Москвой и Чехией был спровоцирован российским Минтрансом. Об этом сообщают «Ведомости». Источник издания ссылаются на служебную переписку между российскими и чешскими чиновниками. Из нее следует, что Минтранс добивался дополнительных рейсов в Прагу для российских перевозчиков. Чешская сторона отказывалась, ссылаясь на то, что у нее всего две авиакомпании, и таким образом решение паритетности будет нарушено.