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20:00, 02 июля 2019

«Ведомости»: Конфликт с ограничением рейсов между Москвой и Чехией был спровоцирован российским Минтрансом

Конфликт с ограничением рейсов между Москвой и Чехией был спровоцирован российским Минтрансом. Об этом сообщают «Ведомости». Источник издания ссылаются на служебную переписку между российскими и чешскими чиновниками. Из нее следует, что Минтранс добивался дополнительных рейсов в Прагу для российских перевозчиков. Чешская сторона отказывалась, ссылаясь на то, что у нее всего две авиакомпании, и таким образом решение паритетности будет нарушено.



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