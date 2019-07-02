Пожар, в результате которого погибли 14 подводников, произошел не на спускаемой атомной станции, а на ее носителе, АПЛ «Оренбург» или «Подмосковье». Об этом сообщает сайт «Открытые медиа» со ссылкой на источники в Северном флоте. Официально Минобороны сообщало о гибели 14-ти подводников на глубоководном аппарате ВМФ во время изучения дна в российских территориальных водах.

У погибших моряков должно было быть оборудование, которое спасло бы их при пожаре, — сказал «Эху Москвы» контр-адмирал Владимир Дудко. Дудко добавил, что в данной ситуации необходимо не искать виноватых в аварии, а использовать её как повод реформировать флот.