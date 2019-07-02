Авиационный комплекс имени Ильюшина ждут массовые увольнения

Сокращение штата началось после ухода с поста гендиректора предприятия Алексея Рогозина, сына руководителя госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина.

Из «Ила» ушло более 80 человек, в том числе замы по экономике, по юридическим вопросам, кадрам, маркетингу, а также топ-менеджеры, курировавшие проекты нескольких самолетов. Об этом агентству ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. Увольнения, по данным «Новой газеты», на этом не закончатся – еще более 100 сотрудников разных уровней вскоре покинут предприятие. Как отметил источник издания, знакомый с ситуацией, в команде «Ила» почти никого не осталось. Между тем, в пресс-службе авиационного комплекса сокращения объяснили тем, что на предприятии уменьшают количество уровней управления. Там заверили, что на работу над новыми самолетами это никак не повлияет — главные конструкторы и инженерные команды продолжат работу. Как писала газета «Коммерсант», оптимизацию структуры управления на «Иле» в Объединенной авиастроительной корпорации, готовили с марта. На этом фоне спустя месяц с поста гендиректора предприятия ушел Алексей Рогозин.

Как пишет «Новая газета», вскоре после ухода Рогозина, «Ил» покинуло несколько десятков сотрудников.